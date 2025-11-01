Policiais militares do 1° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam seis máquinas caça-níqueis em um estabelecimento comercial na região leste de São José dos Campos.

A ação ocorreu na manhã de sexta-feira (31), por volta das 11h50, em estabelecimento comercial na Rua dos Médicos, no Jardim Valparaíba.