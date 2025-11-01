01 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
JOGO DE AZAR

PM apreende máquinas caça-níqueis na zona leste de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Máquinas caça-níqueis apreendidas em São José dos Campos
Máquinas caça-níqueis apreendidas em São José dos Campos

Policiais militares do 1° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam seis máquinas caça-níqueis em um estabelecimento comercial na região leste de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação ocorreu na manhã de sexta-feira (31), por volta das 11h50, em estabelecimento comercial na Rua dos Médicos, no Jardim Valparaíba.

Policiais militares foram até o local averiguar denúncia de possíveis máquinas caça-níqueis em funcionamento. Os agentes acharam seis equipamentos fixados na parede e ligados, mas sem apostadores no momento da vistoria.

Foi solicitada perícia para o local, sendo apreendidos seis noteiros, sete placas-mãe, dois cartões de memória, quatro pen drives e R$ 32 em dinheiro.

O proprietário do estabelecimento foi encaminhado ao Distrito Policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência de contravenção penal relacionada a jogo de azar.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários