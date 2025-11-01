Policiais militares do 1° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam seis máquinas caça-níqueis em um estabelecimento comercial na região leste de São José dos Campos.
A ação ocorreu na manhã de sexta-feira (31), por volta das 11h50, em estabelecimento comercial na Rua dos Médicos, no Jardim Valparaíba.
Policiais militares foram até o local averiguar denúncia de possíveis máquinas caça-níqueis em funcionamento. Os agentes acharam seis equipamentos fixados na parede e ligados, mas sem apostadores no momento da vistoria.
Foi solicitada perícia para o local, sendo apreendidos seis noteiros, sete placas-mãe, dois cartões de memória, quatro pen drives e R$ 32 em dinheiro.
O proprietário do estabelecimento foi encaminhado ao Distrito Policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência de contravenção penal relacionada a jogo de azar.