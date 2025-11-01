A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem 6 das 10 cidades com a mais alta taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
O levantamento é feito por OVALE e compara as 100 maiores cidades paulistas com base nos dados oficiais do governo estadual. O indicador leva em conta o número de pessoas mortas em homicídios nos últimos 12 meses, entre outubro de 2024 e setembro de 2025.
A liderança da região se mantém mesmo diante de redução do número de homicídios no Vale, que terminou os últimos 12 meses com 278 mortes contra 293 óbitos no período anterior, queda de 5%.
No entanto, a queda nos homicídios não foi suficiente para tirar as cidades do Vale da liderança do ranking da violência. A maior parte dos municípios reduziu a taxa de homicídios na comparação com os dados anteriores, mas ainda ocupa as primeiras colocações da lista estadual.
Lorena está na primeira colocação do ranking paulista, com 34,18 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes nos últimos 12 meses. A cidade registrou 29 mortes nesse intervalo. Cruzeiro tem 28,01 vítimas por 100 mil e 21 pessoas assassinadas no período.
Ubatuba é a terceira colocada da lista estadual, com 21,51 vítimas por 100 mil e 20 assassinatos nos últimos 12 meses. Pindamonhangaba ocupa a quarta colocação, com 18,13 por 100 mil e 30 homicídios.
Na quinta colocação, Rio Claro, na região de Piracicaba, tem 18,07 vítimas por 100 mil e 37 pessoas mortas. Araçatuba é a sexta do ranking, com 15,32 por 100 mil e 30 mortes.
Caraguatatuba tem taxa de 14,83 e 20 óbitos violentos, aparecendo na sétima posição da lista estadual. O oitavo lugar é de Caçapava, com taxa de 14,55 e 14 homicídios.
Ibiúna (região de Sorocaba), que tem taxa de 13,74 e 11 assassinatos, e Lins (Bauru), com 13,01 e 10 mortes, completam o ‘top 10’ paulista.
Outras cidades.
São Sebastião deixou o topo do ranking e aparece na 12ª posição da lista, com 11,04 vítimas por 100 mil e nove pessoas mortas no período. Guaratinguetá fez o mesmo movimento e passou do 9º para o 16º município do ranking paulista, com 9,32 vítimas de homicídio por 100 mil e 11 mortes no período.
Taubaté, que também já esteve entre as 10 mais violentas, ocupa a 20ª colocação com taxa de 8,37 e 26 assassinatos.
Jacareí aparece na 52ª posição da lista estadual com 4,99 vítimas por 100 mil e 12 assassinatos nos últimos 12 meses.
São José dos Campos registrou ligeiro aumento do indicador e registrou 4,01 vítimas de homicídio por 100 mil, com 28 mortes em 12 meses, ocupando a 73ª posição da lista estadual.
Sem assassinatos em 12 meses, as cidades de Jandira, na Grande São Paulo, e São Roque, na região de Sorocaba, zeraram a taxa de homicídio.