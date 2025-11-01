A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas fortes até domingo (2), devido à progressão de uma frente fria sobre as cidades paulistas.
De acordo com o órgão, as 39 cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte foram classificadas com risco médio para alagamentos, deslizamentos e outros transtornos.
A instabilidade atmosférica deve provocar chuva a qualquer hora do dia, com possibilidade de temporais mais intensos entre a tarde e a noite.
“No domingo, mesmo com o afastamento da frente fria, a formação de um corredor de umidade proveniente da Amazônia manterá o padrão chuvoso sobre o estado de São Paulo, resultando em pancadas de chuva frequentes e persistentes, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e acumulados que podem atingir valores moderados a elevados em diversas regiões”, diz o comunicado oficial do órgão estadual.
Diante da previsão, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada para moradores de áreas com histórico de alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.