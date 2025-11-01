A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas fortes até domingo (2), devido à progressão de uma frente fria sobre as cidades paulistas.

De acordo com o órgão, as 39 cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte foram classificadas com risco médio para alagamentos, deslizamentos e outros transtornos.