A Black Friday 2025 será realizada no dia 28 de novembro, e, como já é tradição, diversos setores do comércio iniciam suas campanhas promocionais logo nas primeiras semanas do mês.
Diante do aumento significativo de ofertas e anúncios, o Procon de São José dos Campos reforça o alerta: é essencial que o consumidor mantenha atenção redobrada para evitar armadilhas, como publicidade enganosa, maquiagem de preços e golpes virtuais, práticas recorrentes nesse período.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O Procon de São José dos Campos já está preparado para atuar no combate a práticas lesivas ao consumidor, e preparou uma série de orientações para que o consumidor não seja enganado com as falsas promoções:
1. Pesquise e acompanhe os preços com antecedência
Antes de adquirir qualquer produto, acompanhe os valores praticados nos dias anteriores às promoções. Essa comparação ajuda a identificar aumentos artificiais de preços, conhecidos como “maquiagem de desconto”. É pagar a metade do dobro.
2. Verifique a reputação da loja
Dê preferência a estabelecimentos com CNPJ ativo, endereço físico e canais de atendimento visíveis. Consulte avaliações de outros consumidores e busque referências em sites de reputação e dos órgãos defesa do consumidor.
3. Desconfie de ofertas muito vantajosas
Descontos muito acima da média de mercado podem indicar golpes ou produtos falsificados. Evite clicar em links recebidos por mensagens, e-mails ou redes sociais.
4. Confira a segurança do site
Antes de inserir dados pessoais ou bancários, verifique se o endereço eletrônico inicia com “https://” e se há um cadeado na barra do navegador — sinal de site seguro.
5. Atenção aos prazos e condições de entrega
Nas compras on-line, o consumidor tem direito ao arrependimento em até 7 dias após o recebimento do produto, sem necessidade de justificativa, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
6. Guarde todos os comprovantes e registros
Salve comprovantes de pagamento, e-mails e capturas de tela da oferta. Esses documentos são essenciais para eventual reclamação ou denúncia.
7. Observe o valor total da compra
Verifique o preço final, incluindo frete, juros e taxas adicionais. Custos extras podem anular o benefício do desconto anunciado.
8. Evite compras por impulso
Reflita sobre a real necessidade do produto e se o desconto é, de fato, vantajoso. Planejamento e cautela são as melhores estratégias para o consumo consciente. Comprar seja o que for, somente se tiver reais condições de arcar com o pagamento, sem comprometer o orçamento, e, sem precisar recorrer à juros de limite de conta corrente, ou ao cartão de crédito.
Fiscalização e canais de atendimento
As equipes de fiscalização do Procon de São José dos Campos já estão em campo, monitorando anúncios e promoções para coibir práticas abusivas e assegurar transparência nas relações de consumo durante o período de ofertas.
Serão fiscalizadas lojas físicas dos mais diversos segmentos que costumam oferecer descontos nesta época, além do comércio eletrônico.
Consumidores que identificarem irregularidades — como publicidade enganosa, aumento injustificado de preços, ausência de informação, dificuldade de troca ou descumprimento de oferta — podem acionar o Procon pelos seguintes canais:
· Atendimento presencial: Rua Paulo Setúbal, 220 – Jardim São Dimas
· Atendimento on-line: www.sjc.sp.gov.br/procon
Durante a Black Friday, o compromisso do Procon é garantir que as ofertas sejam cumpridas e que o consumidor possa comprar com segurança, transparência e confiança.