A Black Friday 2025 será realizada no dia 28 de novembro, e, como já é tradição, diversos setores do comércio iniciam suas campanhas promocionais logo nas primeiras semanas do mês.

Diante do aumento significativo de ofertas e anúncios, o Procon de São José dos Campos reforça o alerta: é essencial que o consumidor mantenha atenção redobrada para evitar armadilhas, como publicidade enganosa, maquiagem de preços e golpes virtuais, práticas recorrentes nesse período.

