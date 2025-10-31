O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc) completa 55 anos de história consolidado como o maior centro da América Latina em Medicina Legal e Investigação de Vínculo Genético (DNA). Vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, o Imesc se tornou referência nacional e internacional pela qualidade técnica, pela inovação e pelo compromisso com o acesso à Justiça. Fundado em 1970, o Instituto é responsável por uma das mais relevantes interfaces entre ciência e cidadania no país.
Desde sua criação, já foram emitidos mais de 800 mil laudos periciais, entre perícias médicas e exames de DNA. Cada um desses documentos representa não apenas um ato técnico, mas a concretização de direitos e o resgate da dignidade de milhares de pessoas, especialmente aquelas que dependem da justiça gratuita.
Nos últimos anos, o Imesc vem se destacando também pela contribuição à formação acadêmica, pela qualificação de seu corpo técnico e pelo incentivo à produção científica. O reconhecimento veio em forma de importantes premiações, como o Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade (2019 e 2020), além de menções em premiações de destaque, como o Prêmio Mario Covas e o Prêmio Innovare.
Assumi a presidência do Imesc em fevereiro de 2025 e, desde então, venho me dedicando a fortalecer esse legado de excelência. O Instituto vive um momento de modernização contínua. Desde a adoção de novas técnicas de análise genética nos anos 2000 até a implantação de sistemas digitais integrados, temos investido em tecnologia para garantir mais eficiência, agilidade e segurança nos processos. Entre os avanços mais recentes, destaco a implantação da Teleperícia, a integração de laudos ao sistema do Tribunal de Justiça, o desenvolvimento de plataformas específicas para perícias de Redução de Jornada e IPVA/PCD e a migração do Simesc para a nuvem. Nosso foco é ampliar o alcance dos serviços e garantir que o cidadão tenha acesso rápido e seguro à perícia que necessita.
A atuação do Imesc vai muito além da capital paulista. Por meio de polos descentralizados, em parceria com o Tribunal de Justiça e a Secretaria da Saúde, levamos perícias médicas e coletas genéticas a diversas regiões do interior e do litoral paulista, garantindo atendimento a quem mais precisa.
Desde 2023, emitimos mais de 76 mil laudos em Medicina Legal e 14 mil em DNA, atendendo cerca de 116 mil pessoas. Além disso, programas como o Encontre o Seu Pai Aqui, em parceria com o Ministério Público, e o Meu Pai Tem Nome, em parceria com a Defensoria Pública, viabilizam exames de DNA sem necessidade de processo judicial, beneficiando milhares de famílias. Outros dados reforçam nosso impacto social: foram emitidos mais de 2 mil laudos caracterizadores de deficiência voltados à inclusão no mercado de trabalho e 190 mil laudos para isenção de IPVA de pessoas com deficiência.
Aproveito para registrar meu agradecimento ao governador Tarcísio de Freitas, ao secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, e ao secretário-executivo da Pasta, Raul Christiano, pelo apoio fundamental às transformações realizadas no Imesc desde 2023. O comprometimento e a visão de gestão dessas lideranças foram determinantes para as mudanças estruturais, administrativas e tecnológicas que impulsionaram o Instituto a um novo patamar de modernização e eficiência, reafirmando sua importância no contexto da Cidadania em São Paulo.
A missão do Imesc é unir ciência, tecnologia e responsabilidade social em prol da cidadania. Essa atuação nos torna um elo essencial entre o cidadão e o sistema de Justiça, ao mesmo tempo em que consolida nossa relevância científica e institucional. Para os próximos anos, planejo expandir a modernização dos processos, fortalecer a valorização do corpo técnico e consolidar a nova sede como símbolo de inovação e eficiência no serviço público.
O Imesc é um patrimônio do Estado de São Paulo e do Brasil. Recentemente, firmamos uma parceria com o Governo do Amazonas, reforçando o compromisso de compartilhar conhecimento técnico e boas práticas entre estados, em benefício da perícia oficial e da cidadania em todo o país. Meu compromisso é seguir à frente dessa instituição com dedicação e propósito, mantendo-a como referência em perícia, ciência e cidadania.