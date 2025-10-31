O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc) completa 55 anos de história consolidado como o maior centro da América Latina em Medicina Legal e Investigação de Vínculo Genético (DNA). Vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, o Imesc se tornou referência nacional e internacional pela qualidade técnica, pela inovação e pelo compromisso com o acesso à Justiça. Fundado em 1970, o Instituto é responsável por uma das mais relevantes interfaces entre ciência e cidadania no país.

Desde sua criação, já foram emitidos mais de 800 mil laudos periciais, entre perícias médicas e exames de DNA. Cada um desses documentos representa não apenas um ato técnico, mas a concretização de direitos e o resgate da dignidade de milhares de pessoas, especialmente aquelas que dependem da justiça gratuita.