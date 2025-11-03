Um adolescente foi apreendido na madrugada desta sexta-feira (31) após confessar ter matado o próprio pai. A vítima, de 36 anos, foi encontrada sem vida com ferimentos de arma de fogo e faca.

O crime ocorreu no distrito de Vila Cardoso, em Porto Esperidião, região oeste de Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 00h52, após uma mulher relatar que um amigo havia pedido socorro informando sobre a morte do pai. Com apoio da PM de Glória D’Oeste e da Polícia Civil, os policiais se dirigiram à residência e localizaram a vítima na varanda dos fundos.