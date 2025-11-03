Um adolescente foi apreendido na madrugada desta sexta-feira (31) após confessar ter matado o próprio pai. A vítima, de 36 anos, foi encontrada sem vida com ferimentos de arma de fogo e faca.
O crime ocorreu no distrito de Vila Cardoso, em Porto Esperidião, região oeste de Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 00h52, após uma mulher relatar que um amigo havia pedido socorro informando sobre a morte do pai. Com apoio da PM de Glória D’Oeste e da Polícia Civil, os policiais se dirigiram à residência e localizaram a vítima na varanda dos fundos.
O corpo apresentava um tiro no olho esquerdo, perfuração no peito e corte profundo no pescoço. Inicialmente, a esposa e o filho mais velho alegaram que um homem encapuzado teria invadido a casa, atirado e desferido golpes de faca, fugindo com a espingarda da vítima.
Durante a investigação, a polícia encontrou a espingarda em um terreno baldio próximo. Confrontado, o adolescente confessou o crime, afirmando que matou o pai para proteger a mãe, que teria sido ameaçada com uma espingarda e uma faca. Ele indicou ainda onde escondia as armas: o revólver calibre .38 enterrado no quintal da casa da avó e a faca no quintal da própria residência.
O menor revelou que a história do “homem encapuzado” foi inventada junto com a mãe para tentar encobrir o homicídio. A Politec recolheu as armas e demais materiais, que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.
O adolescente permanece apreendido, e a mãe foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. O caso segue sob investigação.