01 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Morre jogadora de futebol atingida por raio no campo

Por Da Redação | Queensland
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Finley Bone estava treinando
Finley Bone estava treinando

Uma jogadora de futebol de 21 anos morreu após ser atingida por um raio enquanto treinava. Ela chegou a receber atendimento ainda no campo, mas não resistiu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Queensland, na Austrália, no complexo esportivo do Noosa Lions Football Club, na tarde de quinta-feira (30). Finley Bone praticava finalizações quando uma descarga elétrica atingiu o gramado por volta das 17h30. Equipes de emergência chegaram rapidamente, porém a atleta foi declarada morta no local.

Além de atuar pelo clube, Finley também treinava a equipe feminina sub-12/13. Em nota, o Noosa Lions lamentou a perda e destacou o respeito e carinho que a jovem recebia dentro e fora de campo. A mãe da jogadora classificou o episódio como uma tragédia repentina.

Autoridades locais reforçaram os riscos de atividades esportivas durante tempestades e orientaram que, em situações semelhantes, atletas procurem abrigo em locais seguros.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários