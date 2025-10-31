Uma jogadora de futebol de 21 anos morreu após ser atingida por um raio enquanto treinava. Ela chegou a receber atendimento ainda no campo, mas não resistiu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Queensland, na Austrália, no complexo esportivo do Noosa Lions Football Club, na tarde de quinta-feira (30). Finley Bone praticava finalizações quando uma descarga elétrica atingiu o gramado por volta das 17h30. Equipes de emergência chegaram rapidamente, porém a atleta foi declarada morta no local.