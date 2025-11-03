Um jovem de 21 anos foi detido após assaltar uma loja de roupas infantis. Ele entrou no estabelecimento simulando ser cliente e, em seguida, anunciou o crime, aparentando estar armado.

O caso ocorreu em Serra Sede, por volta das 17h30 de quinta-feira (30). Imagens de segurança mostram o suspeito, identificado como João Victor Leiria, entrando na loja e, logo depois, exigindo pertences das funcionárias. Uma atendente percebe a situação e deixa o local rapidamente.