03 de novembro de 2025
ROUBO

Após aterrorizar em loja infantil, ladrão é agredido e preso

Por Da Redação | Serra Sede (ES)
| Tempo de leitura: 1 min
Um jovem de 21 anos foi detido após assaltar uma loja de roupas infantis. Ele entrou no estabelecimento simulando ser cliente e, em seguida, anunciou o crime, aparentando estar armado.

O caso ocorreu em Serra Sede, por volta das 17h30 de quinta-feira (30). Imagens de segurança mostram o suspeito, identificado como João Victor Leiria, entrando na loja e, logo depois, exigindo pertences das funcionárias. Uma atendente percebe a situação e deixa o local rapidamente.

Na sequência, o assaltante vai até o balcão, recolhe dois celulares e uma quantia em dinheiro. Quando tenta sair, duas funcionárias tentam impedi-lo, mas ele as força a seguir até o banheiro e se trancarem.

Assim que perceberam que o criminoso não portava arma, as vítimas saíram do cômodo e correram atrás do jovem, que acabou sendo capturado posteriormente.

