Maior investimento do Governo do Estado de São Paulo na área de mobilidade urbana e regional, o TIC (Trem Intercidades) vai conectar municípios do interior à capital. A primeira etapa liga São Paulo a Campinas, passando por Jundiaí. Trata-se do Eixo Norte, que tem investimentos previstos na casa de R$ 14,2 bilhões.

Já o Eixo Leste ligará São Paulo a São José dos Campos. O projeto avança para a segunda de seis etapas de desenvolvimento dentro do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo do Estado, liderado pelo vice-governador Felicio Ramuth (PSD).