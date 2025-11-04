Como a cidade se move?

Na RMVale, o carro é o veículo mais utilizado para deslocamento dos moradores para o trabalho, com 32% dos cidadãos usando o automóvel, segundo dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

