É um mercado, um setor em amplo desenvolvimento. E a tecnologia envolvida, ela acelera muito esse desenvolvimento. Você falou de algumas coisas que são importantes. A gente, alguns anos atrás, era só no desenho animado que a gente falava de carro voador. Hoje, conversando agora recentemente com o secretário de mobilidade da cidade de São Paulo, já tem algo em torno de 2.000 solicitações de pessoas que têm interesse de ter a habilitação para ter o seu carro voador.

Então, estamos falando de avanços como esse, mas estamos falando também de algo importante para os brasileiros em todo o país, que é a eletrificação das frotas de ônibus. O ônibus hoje é um dos meios mais utilizados, é o meio mais utilizado em todo o país e esse processo de eletrificação, de avanço da nossa tecnologia, menos poluente, mais confortável, mais barata, esse é um grande passo que nós estamos dando junto com todo o setor.

A Eletra, por exemplo, é uma empresa pioneira que apresentou para o mercado novos veículos e peças importantes para esse avanço que todos nós buscamos. O Ministério das Cidades tem apoiado os municípios, governos de estado, apoiado também o setor privado na renovação das frotas através do PAC Refrota. Vale tanto para o setor privado quanto para o setor público. Vale para as tecnologias menos poluentes ou as tecnologias, como é o caso dos elétricos, não poluentes.