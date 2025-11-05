Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O novo sistema de transporte público de São José dos Campos foi um dos destaques do painel que a empresa Eletra promoveu no Congresso Nacional de Mobilidade, que ocorreu nos dias 28 e 30 de outubro, em São Paulo.

Fornecedora dos ônibus elétricos para São José dos Campos, a Eletra vai montar 400 veículos para a cidade, que serão entregues gradualmente até setembro de 2026 – os cinco primeiros carros chegaram em outubro e mais 15 serão entregues em novembro.

A licitação dos ônibus foi vencida pela Green Energy (Grupo Eletra), pelo valor de R$ 2,7 bilhões e 15 anos de contrato. Os veículos serão alugados pela Urbam (Urbanizadora Municipal), empresa ligada à Prefeitura de São José.

Essa modalidade de locação dos veículos ao invés de compra foi destacada pelos executivos da Eletra e pelo secretário nacional de Mobilidade do Ministério das Cidades, Denis Andia, como um modelo que pode se tornar referência para as cidades do país, podendo ser replicado em diversos municípios.