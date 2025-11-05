Pioneiro e inovador.
O novo sistema de transporte público de São José dos Campos foi um dos destaques do painel que a empresa Eletra promoveu no Congresso Nacional de Mobilidade, que ocorreu nos dias 28 e 30 de outubro, em São Paulo.
Fornecedora dos ônibus elétricos para São José dos Campos, a Eletra vai montar 400 veículos para a cidade, que serão entregues gradualmente até setembro de 2026 – os cinco primeiros carros chegaram em outubro e mais 15 serão entregues em novembro.
A licitação dos ônibus foi vencida pela Green Energy (Grupo Eletra), pelo valor de R$ 2,7 bilhões e 15 anos de contrato. Os veículos serão alugados pela Urbam (Urbanizadora Municipal), empresa ligada à Prefeitura de São José.
Essa modalidade de locação dos veículos ao invés de compra foi destacada pelos executivos da Eletra e pelo secretário nacional de Mobilidade do Ministério das Cidades, Denis Andia, como um modelo que pode se tornar referência para as cidades do país, podendo ser replicado em diversos municípios.
Para implantar o novo sistema de transporte na cidade, São José desistiu do modelo tradicional de comprar os ônibus e fez uma licitação para que os veículos fossem alugados pela Urbam.
“Dentre esses novos modelos de organização é preciso mencionar a cidade de São José dos Campos, que buscou um modelo absolutamente inovador, que é a locação dos ônibus”, afirmou Andia no estande da Eletra, no Congresso Nacional de Mobilidade.
“Inclusive, acho que para essa questão dos sistemas de eletrificação é uma grande guinada. Nós estamos olhando muito de perto para tudo isso, porque enxergamos aí um modelo replicável para o país.”
Segurança.
Para ele, modelos inovadores como o de São José podem se beneficiar do Marco Legal do Transporte Público Coletivo, em tramitação no Congresso.
“O que lastreia mais conforto e mais segurança em torno disso aí é o novo Marco Legal do Transporte Público Coletivo. O novo marco legal vai trazer mecanismos na legislação que dão segurança para que esses investimentos aconteçam.”
Segundo Andia, o modelo de São José é “absolutamente inovador”, por resolver um dos problemas que mais impediam as cidades de avançar no transporte coletivo, que era a necessidade de alto investimento para comprar veículos.
“Eu acho que ele resolve uma questão do capex [despesa de capital] que é realmente um desafio muito grande para os prefeitos que desejam investir na transição em suas cidades. É sem dúvida alguma o primeiro olhar que o gestor público tem nesse investimento. E é um modelo que soluciona é isso. Vejo com bons olhos”, afirmou o representante do Ministério das Cidades.
“A gente está acompanhando muito de perto, no sentido de poder replicar ou apresentar, aprender com tudo isso, estamos aprendendo todos juntos, algo tão novo para poder apresentar essa solução, sobretudo para cidades talvez não do tamanho de grandes metrópoles, mas é uma solução realmente diferente que no meu ponto de vista. Acho que é uma boa solução.”
N
ovos chassis.
A empresa Eletra vai instalar nos ônibus elétricos de São José dos Campos os novos chassis eletrificados apresentados na última quarta-feira (29), em São Paulo, durante o Congresso Nacional de Mobilidade, evento acompanhado por OVALE. Os lançamentos ocorreram em parceria com a WEG, líder mundial em motores eletricos. Também foram apresentados novos modelos de baterias, motores e inversores que ampliam a autonomia e reduzem o peso dos veículos..
Com quase 70% do mercado de ônibus elétricos, a Eletra avalia o contrato para fornecer 400 veículos para São José dos Campos como “grande avanço” e “crescimento substancial com relação à produção”, segundo declaração de Milena Braga Romano, CEO da Eletra.
Em números, de acordo com ela, a Eletra produziu 844 dos 1.200 ônibus elétricos em circulação no Brasil. O pedido de São José é praticamente a metade da produção da empresa até o momento. Além disso, a executiva disse que o projeto de São José é “super inovador” e com potencial de ser “espalhado” por outras cidades. “Outras cidades vão se espelhar nesse case de locação de veículos elétricos”, afirmou Milena a OVALE.