O que parecia enredo de ficção está prestes a se tornar realidade. O “carro voador” desenvolvido pela Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, vai decolar em breve – previsão é de que voo inaugural aconteça em dezembro deste ano.

O chamado “carro voador” – eVTOL na sigla em inglês (aeronave de decolagem e pouso vertical elétrico) – vai ser produzido em Taubaté e já conta com 2,8 mil encomendas, entre pedidos firmes e cartas de intenção de compra, com valor de aproximadamente US$ 14 bilhões – o equivalente a cerca de R$ 76 bilhões.

As atuais encomendas garantem uma produção por quase seis anos na região. A aeronave será produzida em série em Taubaté, em uma planta com capacidade para fabricar até 480 unidades por ano.

O modelo comporta cinco ocupantes (um piloto e quatro passageiros) e possui autonomia de até 100 quilômetros, buscando atender demandas da indústria de Mobilidade Aérea Urbana e contemplando missões intraurbanas e regionais de curta distância.