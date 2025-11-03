Um homem foi preso após ameaçar de morte a própria filha e o genro e ainda portar uma faca. A prisão ocorreu na noite de quarta-feira (29). Ninguém ficou ferido.
A ocorrência foi registrada na região central de Dourados. De acordo com o boletim policial, equipes foram chamadas após o genro relatar que o sogro havia feito ameaças. A filha tentou intervir e também foi intimidada. Segundo o relato, o homem disse que a acertaria caso ela tentasse impedir a agressão.
Em seguida, o suspeito deixou o local afirmando que buscaria gasolina para incendiar a casa e a motocicleta do casal. Ele retornou pouco depois, dizendo não ter encontrado posto de combustível aberto.
A jovem, que está grávida, passou mal durante o atendimento policial e precisou de cuidados médicos. Ela e o marido relataram que o homem já havia feito ameaças e apresentado comportamento agressivo outras vezes. O suspeito foi detido e levado à Depac, junto com a faca apreendida.