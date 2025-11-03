Um homem foi preso após ameaçar de morte a própria filha e o genro e ainda portar uma faca. A prisão ocorreu na noite de quarta-feira (29). Ninguém ficou ferido.

A ocorrência foi registrada na região central de Dourados. De acordo com o boletim policial, equipes foram chamadas após o genro relatar que o sogro havia feito ameaças. A filha tentou intervir e também foi intimidada. Segundo o relato, o homem disse que a acertaria caso ela tentasse impedir a agressão.