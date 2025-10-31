01 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

URGENTE: Motorista capota carro em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Motorista capotou carro
Motorista capotou carro

Um motorista perdeu o controle do veículo e capotou na noite desta sexta-feira (31), na Avenida Pico das Agulhas Negras, no bairro Altos de Santana, zona norte de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Equipes do SAMU e da Guarda Civil Municipal foram acionadas e estiveram no local para prestar socorro e controlar o tráfego na via.

As causas do acidente ainda serão apuradas. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde do motorista ou se havia outros ocupantes no veículo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários