Um motorista perdeu o controle do veículo e capotou na noite desta sexta-feira (31), na Avenida Pico das Agulhas Negras, no bairro Altos de Santana, zona norte de São José dos Campos.

Equipes do SAMU e da Guarda Civil Municipal foram acionadas e estiveram no local para prestar socorro e controlar o tráfego na via.