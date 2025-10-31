Um funcionário de 35 anos foi agredido e ameaçado de morte pelo filho do dono da empresa onde trabalha, na tarde desta quinta-feira (30). Ele conseguiu se defender e não ficou gravemente ferido.
A ocorrência foi registrada em um estabelecimento na Rua Américo Carlos da Costa, no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande. Segundo o boletim policial, o jovem chegou ao local alterado, sem explicação, e começou a fazer ameaças contra o trabalhador, afirmando que iria matá-lo.
Em seguida, o agressor pegou um cabo de vassoura e atingiu a vítima no pescoço. O funcionário reagiu com socos e conseguiu derrubar o suspeito, que chegou a desmaiar. Após recobrar a consciência, o rapaz deixou o local de carro e, ao retornar, ainda tentou atropelar o funcionário, que conseguiu desviar.
O trabalhador contou à polícia que não sabe o motivo do ataque, mas relatou que o autor estava visivelmente embriagado. O caso foi registrado na Depac Cepol como ameaça e lesão corporal dolosa e será investigado.