Um funcionário de 35 anos foi agredido e ameaçado de morte pelo filho do dono da empresa onde trabalha, na tarde desta quinta-feira (30). Ele conseguiu se defender e não ficou gravemente ferido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada em um estabelecimento na Rua Américo Carlos da Costa, no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande. Segundo o boletim policial, o jovem chegou ao local alterado, sem explicação, e começou a fazer ameaças contra o trabalhador, afirmando que iria matá-lo.