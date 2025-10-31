A Concessão Ambiental Jacareí Ltda., responsável pela limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município, anunciou que deve iniciar a dispensa temporária de parte dos funcionários da zeladoria urbana a partir de segunda-feira (3). Segundo a empresa, a decisão é consequência de falta de repasses e descontos indevidos realizados pela Prefeitura em suas notas fiscais, que somariam mais de R$ 6,2 milhões.
Em nota, a concessionária afirma que os cortes aplicados pela administração municipal não têm “justificativas técnicas ou contratuais” e que a situação tem provocado um colapso financeiro, inviabilizando a manutenção das equipes e comprometendo a continuidade dos serviços essenciais. A empresa alerta que, com a redução de pessoal, a cidade pode enfrentar acúmulo de lixo nas vias públicas, além de atrasos na varrição e na manutenção de áreas de zeladoria.
A Concessão Ambiental informou ainda que tentou resolver o impasse administrativamente, mas não obteve retorno da Prefeitura. Garantiu que manterá o atendimento mínimo exigido em contrato, mesmo com capacidade reduzida, e que notificou os sindicatos e os funcionários sobre as medidas adotadas. A empresa reforçou estar aberta ao diálogo, mas condicionou a normalização completa dos serviços à regularização imediata dos pagamentos.
A Prefeitura de Jacareí, por sua vez, negou as acusações e afirmou que não recebeu nenhuma notificação oficial sobre a demissão de funcionários. Em resposta, destacou que esta seria a terceira vez no ano que a concessionária faz esse tipo de anúncio e declarou que todas as multas aplicadas à empresa possuem “embasamento técnico e contratual”.
Em nota, o Executivo municipal ressaltou que a atual gestão mantém fiscalização efetiva, justa e transparente, com foco na qualidade dos serviços prestados e na boa aplicação dos recursos públicos.