A Concessão Ambiental Jacareí Ltda., responsável pela limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município, anunciou que deve iniciar a dispensa temporária de parte dos funcionários da zeladoria urbana a partir de segunda-feira (3). Segundo a empresa, a decisão é consequência de falta de repasses e descontos indevidos realizados pela Prefeitura em suas notas fiscais, que somariam mais de R$ 6,2 milhões.

Em nota, a concessionária afirma que os cortes aplicados pela administração municipal não têm “justificativas técnicas ou contratuais” e que a situação tem provocado um colapso financeiro, inviabilizando a manutenção das equipes e comprometendo a continuidade dos serviços essenciais. A empresa alerta que, com a redução de pessoal, a cidade pode enfrentar acúmulo de lixo nas vias públicas, além de atrasos na varrição e na manutenção de áreas de zeladoria.