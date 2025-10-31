Um homem de 31 anos, foragido da Justiça, morreu após um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (30). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso ocorreu entre Aral Moreira e o distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã. Segundo o boletim de ocorrência, a esposa da vítima contou que recebeu ligação do Corpo de Bombeiros informando sobre o acidente e o encaminhamento do marido ao Hospital Regional de Ponta Porã em estado grave.
Ao chegar na unidade, ela foi avisada de que o homem havia sofrido uma parada cardíaca e morrido. A vítima foi ejetada de uma caminhonete Toyota Hilux, que não pertencia ao casal. A mulher disse desconhecer o motivo de ele estar na região.
Momentos depois, policiais da Rodovia Estadual apresentaram na delegacia os pertences do homem e confirmaram que ele era procurado pela Justiça. Com ele também foi encontrado um documento de identidade falso com sua foto e dados de outra pessoa.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente e o uso do documento falso. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para necropsia.