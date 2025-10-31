Um homem de 31 anos, foragido da Justiça, morreu após um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (30). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso ocorreu entre Aral Moreira e o distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã. Segundo o boletim de ocorrência, a esposa da vítima contou que recebeu ligação do Corpo de Bombeiros informando sobre o acidente e o encaminhamento do marido ao Hospital Regional de Ponta Porã em estado grave.