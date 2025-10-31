Um homem foi preso na noite de quinta-feira (30) após ser flagrado cometendo ato obsceno em via pública, expondo-se diante de mulheres e crianças. Ele estava masturbando-se próximo a um ponto movimentado da cidade.

O caso ocorreu na Rua Antônio Esteves Leal, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, natural do Maranhão, vive em situação de rua e circula pela cidade devido ao vício em álcool e drogas. Aproveitando o fluxo de veículos em um quebra-molas, ele cometeu o ato obsceno publicamente.