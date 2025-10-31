01 de novembro de 2025
Mostrou órgão g4nital para mulher e crianças e acabou preso

Por Da Redação | Três Lagoas (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Mostrou órgão g4nital para mulher e crianças e acabou preso
Mostrou órgão g4nital para mulher e crianças e acabou preso

Um homem foi preso na noite de quinta-feira (30) após ser flagrado cometendo ato obsceno em via pública, expondo-se diante de mulheres e crianças. Ele estava masturbando-se próximo a um ponto movimentado da cidade.

O caso ocorreu na Rua Antônio Esteves Leal, no bairro Paranapungá, em Três Lagoas. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, natural do Maranhão, vive em situação de rua e circula pela cidade devido ao vício em álcool e drogas. Aproveitando o fluxo de veículos em um quebra-molas, ele cometeu o ato obsceno publicamente.

O Grupo Especial Tático de Motos (GETAM) foi acionado e encontrou o homem nas proximidades. Apesar de negar as acusações, testemunhas reconheceram-no por meio de fotos compartilhadas em grupos e confirmaram sua participação no crime.

Este não é o primeiro caso semelhante registrado na cidade. No bairro Interlagos, a Polícia Civil investiga denúncia de um homem que teria exibido partes íntimas diante de crianças em frente à Escola Infantil Irmã Sheila. Próximo ao local, uma instituição de caridade, conhecida como “Casa da Sopa”, atende pessoas em situação de vulnerabilidade, mas a presença de usuários de drogas e moradores de rua tem causado preocupação à comunidade escolar devido ao risco de novos episódios.

