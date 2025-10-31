Os corpos de um casal assassinado a facadas foram liberados para sepultamento nesta quinta-feira (31), cinco dias após o crime. Segundo familiares, o estado dos corpos impediu a realização de velório, e os caixões precisaram ser lacrados.
O caso ocorreu no Jardim Colibri, em Campo Grande. Cláudio Lima Arcanjo e Marta foram mortos dentro de casa. Parentes relataram que a demora na liberação se deu pela espera pelo atestado de óbito. O enterro foi marcado para a tarde desta quinta-feira, em cerimônia restrita e marcada pela comoção.
Uma sobrinha de Cláudio lamentou não ter conseguido se despedir. “O corpo dele estava muito feio, e o dela também. Nenhum dos dois teve o direito de ter um velório”, disse.
O crime foi cometido por dois suspeitos, de 27 e 17 anos, que confessaram a participação e foram detidos após fugirem para uma fazenda no interior do estado. A polícia trabalha com a hipótese de desentendimento como motivação.
Os envolvidos foram autuados por homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel. Um terceiro homem, apontado como responsável por abrigar a dupla após o crime, também foi preso por favorecimento pessoal.