Os corpos de um casal assassinado a facadas foram liberados para sepultamento nesta quinta-feira (31), cinco dias após o crime. Segundo familiares, o estado dos corpos impediu a realização de velório, e os caixões precisaram ser lacrados.

O caso ocorreu no Jardim Colibri, em Campo Grande. Cláudio Lima Arcanjo e Marta foram mortos dentro de casa. Parentes relataram que a demora na liberação se deu pela espera pelo atestado de óbito. O enterro foi marcado para a tarde desta quinta-feira, em cerimônia restrita e marcada pela comoção.