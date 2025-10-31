Um jovem de 21 anos morreu após ser baleado no abdômen na noite de quinta-feira (30). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos durante cirurgia.

A ocorrência foi registrada em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo relatos à Polícia Militar, o rapaz estava sentado na calçada da Avenida Maria Stella de Souza, no bairro Kwait, quando um homem em uma motocicleta se aproximou e atirou. O autor fugiu logo depois.