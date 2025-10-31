01 de novembro de 2025
HOMICÍDIO

Levou tirou no abdômen e morreu quando estava sentado na calçada

Por Da Redação | Belo Horizonte
| Tempo de leitura: 1 min
Levou tirou no abdômen e morreu quando estava sentado na calçada
Levou tirou no abdômen e morreu quando estava sentado na calçada

Um jovem de 21 anos morreu após ser baleado no abdômen na noite de quinta-feira (30). Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos durante cirurgia.

A ocorrência foi registrada em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo relatos à Polícia Militar, o rapaz estava sentado na calçada da Avenida Maria Stella de Souza, no bairro Kwait, quando um homem em uma motocicleta se aproximou e atirou. O autor fugiu logo depois.

Equipes do Samu prestaram atendimento imediato e levaram a vítima ao Hospital Municipal de Lagoa Santa. De acordo com o boletim de ocorrência, o paciente chegou consciente, mas não sobreviveu ao procedimento cirúrgico.

Imagens de câmeras de segurança próximas captaram o som do disparo por volta das 18h39. A polícia não conseguiu realizar perícia no local em razão da chuva e da movimentação causada pelo resgate. Até a finalização do registro, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.

