Um motociclista foi derrubado e assaltado durante a madrugada desta sexta-feira. Quatro criminosos roubaram sua motocicleta e fugiram do local, permanecendo foragidos.
O caso ocorreu na Avenida Dr. Carlos Burgos, em Amparo, interior de São Paulo, onde o motociclista de 22 anos foi abordado enquanto esperava no semáforo. Câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos aplicaram um golpe conhecido como mata-leão, fizeram a vítima cair da moto e fugiram atirando. Após a queda, o rapaz ficou sozinho na via.
Pouco depois, um motorista que passava pelo local socorreu o jovem e o encaminhou a uma viatura da Guarda Civil Municipal. A Secretaria da Segurança Pública confirmou que o roubo foi registrado na delegacia local, e a Polícia Civil segue investigando o caso. Até o momento, nem os assaltantes nem a moto foram localizados.
Com informações do Metrópoles