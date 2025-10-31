Um motociclista foi derrubado e assaltado durante a madrugada desta sexta-feira. Quatro criminosos roubaram sua motocicleta e fugiram do local, permanecendo foragidos.

O caso ocorreu na Avenida Dr. Carlos Burgos, em Amparo, interior de São Paulo, onde o motociclista de 22 anos foi abordado enquanto esperava no semáforo. Câmeras de segurança registraram o momento em que os suspeitos aplicaram um golpe conhecido como mata-leão, fizeram a vítima cair da moto e fugiram atirando. Após a queda, o rapaz ficou sozinho na via.