A Polícia Civil realizou uma ação que resultou na prisão de um homem suspeito de armazenar material de pornografia infantil. A operação, chamada Manto Protetor, teve como alvo crimes contra adolescentes e estupro de vulnerável. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos, e medidas para quebra de sigilo de dados foram aplicadas.

O caso aconteceu em Chapada dos Guimarães onde o suspeito foi encontrado com imagens de exploração sexual infantil em seu celular. Ele foi preso em flagrante, interrogado e responderá pelo crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).