A Polícia Civil realizou uma ação que resultou na prisão de um homem suspeito de armazenar material de pornografia infantil. A operação, chamada Manto Protetor, teve como alvo crimes contra adolescentes e estupro de vulnerável. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos, e medidas para quebra de sigilo de dados foram aplicadas.
O caso aconteceu em Chapada dos Guimarães onde o suspeito foi encontrado com imagens de exploração sexual infantil em seu celular. Ele foi preso em flagrante, interrogado e responderá pelo crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A operação faz parte das iniciativas da Polícia Civil de Mato Grosso para combater crimes sexuais contra crianças e adolescentes, especialmente no meio digital. O delegado responsável, Igor Sasaki, reforçou o compromisso em proteger os direitos da infância e responsabilizar os infratores.
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 20 mil casos de abusos sexuais contra menores foram registrados no Brasil em 2024. A Delegacia local possui um núcleo especializado no combate a crimes digitais com foco na exploração infantil. As investigações continuam com a análise do material recolhido para identificar outras vítimas e envolvidos.