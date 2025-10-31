Morreu nesta sexta-feira (31) Edson Luiz Antunes Amaral, conhecido como Edinho Amaral, personalidade bastante querida em São José dos Campos. Edinho era diretor do Clube de Campo Santa Rita e atuava como gerente de Relações Institucionais da Urbam. Ao longo da carreira pública, trabalhou também na Prefeitura de São José dos Campos, passando por diferentes gestões, entre elas as de Eduardo Cury, Felício Ramuth e Anderson Farias.
Nas redes sociais, Edinho expressava sua paixão por motos e também por política, tendo participado ativamente da campanha do atual prefeito Anderson. A notícia de seu falecimento causou comoção na cidade, especialmente entre colegas de trabalho e pessoas que conviveram com ele.
“Muito triste com essa notícia. Tive o prazer de trabalhar com ele por muito tempo. Era uma pessoa incrível, sempre alegre e pronto para nos atender, como profissional e amigo. Você vai deixar saudades e tenho certeza de que está nos braços do Pai”, escreveu Andreia Sibelino.
Outros amigos também manifestaram carinho e pesar. “Meus sinceros sentimentos. Que notícia triste. Que Deus dê muita força para a família e muita luz para o Edinho”, publicou F. Pontenberg. “Meus sentimentos, grande amigo”, escreveu Sergio Nilson Ferreira.
“Muito triste”, lamentou Analu Melo.
Edinho estava internado na UTI e deixa esposa, filhos e netos. O velório acontece nesta sexta-feira (31), a partir das 20h, na Urbam. O sepultamento será neste sábado (1º), em Guaratinguetá, às 15h.