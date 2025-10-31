Morreu nesta sexta-feira (31) Edson Luiz Antunes Amaral, conhecido como Edinho Amaral, personalidade bastante querida em São José dos Campos. Edinho era diretor do Clube de Campo Santa Rita e atuava como gerente de Relações Institucionais da Urbam. Ao longo da carreira pública, trabalhou também na Prefeitura de São José dos Campos, passando por diferentes gestões, entre elas as de Eduardo Cury, Felício Ramuth e Anderson Farias.

Nas redes sociais, Edinho expressava sua paixão por motos e também por política, tendo participado ativamente da campanha do atual prefeito Anderson. A notícia de seu falecimento causou comoção na cidade, especialmente entre colegas de trabalho e pessoas que conviveram com ele.