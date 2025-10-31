Relatório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), atualizado nessa quinta-feira (30), apontou 46 praias impróprias para banho em São Paulo, sendo 14 no Litoral Norte.
São elas:
- Ubatuba: Itaguá, Perequê-Mirim
- Caraguatatuba: Centro, Indaiá, Pan Brasil, Palmeiras, Porto Novo
- São Sebastião: Prainha, São Francisco, Preta do Norte, Pontal da Cruz
- Ilhabela: Viana, Itaquanduba, Itaguaçu
A praia é considerada imprópria quando a contagem de bactérias ultrapassa os padrões convencionados para a análise, geralmente por conta de escoamento de esgoto, o que representa risco para a saúde dos banhistas.
Os locais não recomendados para banho são sinalizados com a bandeira vermelha. A sinalização é válida até a próxima atualização do balanço que será divulgada no dia 6 de novembro.