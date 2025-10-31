01 de novembro de 2025
RISCO À SAÚDE

SP tem 46 praias impróprias para banho; 14 no Litoral Norte

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Cetesb
Litoral de São Paulo tem 46 praias imprópias para banho
Litoral de São Paulo tem 46 praias imprópias para banho

Relatório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), atualizado nessa quinta-feira (30), apontou 46 praias impróprias para banho em São Paulo, sendo 14 no Litoral Norte.

São elas:

  • Ubatuba: Itaguá, Perequê-Mirim
  • Caraguatatuba: Centro, Indaiá, Pan Brasil, Palmeiras, Porto Novo
  • São Sebastião: Prainha, São Francisco, Preta do Norte, Pontal da Cruz
  • Ilhabela: Viana, Itaquanduba, Itaguaçu

A praia é considerada imprópria quando a contagem de bactérias ultrapassa os padrões convencionados para a análise, geralmente por conta de escoamento de esgoto, o que representa risco para a saúde dos banhistas.

Os locais não recomendados para banho são sinalizados com a bandeira vermelha. A sinalização é válida até a próxima atualização do balanço que será divulgada no dia 6 de novembro.

