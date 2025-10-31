Relatório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), atualizado nessa quinta-feira (30), apontou 46 praias impróprias para banho em São Paulo, sendo 14 no Litoral Norte.

São elas:

Ubatuba: Itaguá, Perequê-Mirim

Itaguá, Perequê-Mirim Caraguatatuba: Centro, Indaiá, Pan Brasil, Palmeiras, Porto Novo

Centro, Indaiá, Pan Brasil, Palmeiras, Porto Novo São Sebastião: Prainha, São Francisco, Preta do Norte, Pontal da Cruz

Prainha, São Francisco, Preta do Norte, Pontal da Cruz Ilhabela: Viana, Itaquanduba, Itaguaçu

A praia é considerada imprópria quando a contagem de bactérias ultrapassa os padrões convencionados para a análise, geralmente por conta de escoamento de esgoto, o que representa risco para a saúde dos banhistas.