O primeiro semestre de 2025 é o mais letal da série histórica da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo quanto às mortes em confronto com as forças de segurança do Vale do Paraíba, com 25 óbitos de janeiro a junho – número empata com o mesmo período de 2020. No ano passado, no primeiro semestre, morreram 17 pessoas. As 25 mortes deste ano ocorreram em confronto com policiais militares, sendo 23 durante o serviço e duas na folga.

Com exceção de 2025 e 2020, nenhum outro ano da série histórica da SSP, que começa em 2005, registra 25 mortes em confronto com a polícia no primeiro semestre. Os períodos mais letais foram 2006 (19 mortes) – ano dos ataques do PCC às forças de segurança –, 2024 (17), 2021 e 2019 (ambos 16) e 2017 (14).