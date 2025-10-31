São José dos Campos recebeu mais sete viaturas elétricas modelo E-J7 para a GCM (Guarda Civil Municipal), que já estão em circulação. Os veículos contam com central multimídia, rádio comunicador e tecnologia de ponta para o patrulhamento preventivo, além de zero emissão de poluentes, que garante alto desempenho e respeito ao meio ambiente.

As viaturas têm 193 cv de potência, bateria de 50 kWh e autonomia de até 402 km por carga.

