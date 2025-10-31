01 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

SEGURANÇA PÚBLICA

São José dos Campos amplia frota da GCM com 7 viaturas elétricas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Cláudio Vieira/PMSJC
GCM de São José conta com 30 viaturas elétricas para operações
São José dos Campos recebeu mais sete viaturas elétricas modelo E-J7 para a GCM (Guarda Civil Municipal), que já estão em circulação. Os veículos contam com central multimídia, rádio comunicador e tecnologia de ponta para o patrulhamento preventivo, além de zero emissão de poluentes, que garante alto desempenho e respeito ao meio ambiente.

As viaturas têm 193 cv de potência, bateria de 50 kWh e autonomia de até 402 km por carga.

Com estas adições, a GCM passa a contar com 30 viaturas elétricas. A frota atual inclui ainda 20 motocicletas, 2 bases móveis, 3 micro-ônibus e 12 bicicletas, além de 8 viaturas elétricas e 10 motocicletas.

Além disso, foram implantados 10 pontos de recarga exclusivos para as viaturas, instalados em locais estratégicos. O investimento total na renovação e ampliação da frota é de R$ 9 milhões.

São José dos Campos foi a primeira cidade do ocidente a adotar veículos 100% elétricos no patrulhamento urbano em 2018, visando promover a sustentabilidade,  mobilidade com tecnologia limpa e eficiência energética, além da redução de custos operacionais.

