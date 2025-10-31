O Viapol São José Vôlei recebe o Vôlei Renata na tarde deste sábado (1), a partir das 18h30, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela terceira rodada da primeira fase da Superliga Nacional masculina da modalidade.

O time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, perdeu os dois primeiros jogos por 3 a 0, ambos fora de casa. Os reveses foram contra o Suzano e, depois, contra o Praia Clube, em Uberlândia (MG).