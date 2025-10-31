Em meio a uma repentina e inexplicada demissão do técnico Régis Marrelli, o São José Basket recebe o Botafogo na tarde deste sábado (1), a partir das 18h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela quinta rodada da primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na rodada passada, o time da região perdeu em casa por 88 a 72 para o Flamengo e tem 50% de aproveitamento no torneio. Nesta tarde, terá Cristiano Ahmed como técnico interino, até que seja feito o anúncio de um novo comandante.
Esse é o terceiro jogo seguido em casa do São José e contra times do Rio Janeiro. Antes, já tinha jogado e vencido o Vasco.
Sem um futuro definido para o novo treinador, o time joseense tenta se superar contra um adversário tradicional. E sabe que precisa vencer em casa para seguir na zona de classificação para os playoffs, embora o campeonato ainda esteja no início.
No entanto, os botafoguenses vêm de uma dura derrota por 87 a 45 para o Mogi, fora de casa. Em quadro jogos, soma uma vitória e três derrotas. No momento, o São José está em 12º lugar, enquanto o Botafogo está em 17º entre 20 participantes.
Marrelli foi demitido na manhã de sexta-feira e, com isso, Ahmed teve pouco tempo de preparar o time ara o jogo de logo mais no Caldeirão do Linneu de Moura.
Ingressos
As vendas de ingressos acontecem através do aplicativo do São José Basket, de forma antecipada, ou no link https://ingressos.spoten.app/clube/284/sao-jose-basquete. Os valores são: Cadeiras de quadra: R$ 40 (valor único), arquibancada inteira: R$ 20 e arquibancada meia solidária: R$ 10 + 1kg de alimento (limitado a 40% da carga)