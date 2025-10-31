Em meio a uma repentina e inexplicada demissão do técnico Régis Marrelli, o São José Basket recebe o Botafogo na tarde deste sábado (1), a partir das 18h, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela quinta rodada da primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Na rodada passada, o time da região perdeu em casa por 88 a 72 para o Flamengo e tem 50% de aproveitamento no torneio. Nesta tarde, terá Cristiano Ahmed como técnico interino, até que seja feito o anúncio de um novo comandante.