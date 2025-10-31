Um homem foi preso em Taubaté, no último domingo (26), acusado de furto de cabos elétricos da unidade de saúde ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro Jardim Resende.
A ação aconteceu por volta das 16h20, quando o alarme da unidade foi detectado pelo CGI (Centro de Gestão Integrada) e as equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) foram acionadas.
Ao chegarem ao local, os guardas encontraram sinais de invasão no prédio e localizaram o suspeito tentando fugir com a fiação retirada. Ele foi conduzido à delegacia e preso em flagrante.
No mês de setembro de 2025, a GCM registrou três ocorrências de tentativa de furto a bens públicos, o que representa uma queda de 50% em relação a janeiro, quando foram registrados seis casos, demonstrando a importância das ações com apoio do CGI.
A Prefeitura de Taubaté realiza a Operação Ferro Velho para coibir o comércio irregular de materiais e a receptação de fios de cobre e sucatas furtadas de prédios públicos e da rede elétrica, prática que causa prejuízos ao patrimônio público, a empresas e à população.