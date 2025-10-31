Um homem foi preso em Taubaté, no último domingo (26), acusado de furto de cabos elétricos da unidade de saúde ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro Jardim Resende.

A ação aconteceu por volta das 16h20, quando o alarme da unidade foi detectado pelo CGI (Centro de Gestão Integrada) e as equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) foram acionadas.

