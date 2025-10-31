01 de novembro de 2025
FLAGRANTE

GCM prende homem furtando cabos de unidade de saúde em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem tentou fugir levando cabos, mas foi preso em flagrante
Homem tentou fugir levando cabos, mas foi preso em flagrante

Um homem foi preso em Taubaté, no último domingo (26), acusado de furto de cabos elétricos da unidade de saúde ESF (Estratégia Saúde da Família) do bairro Jardim Resende.

A ação aconteceu por volta das 16h20, quando o alarme da unidade foi detectado pelo CGI (Centro de Gestão Integrada) e as equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) foram acionadas.

Ao chegarem ao local, os guardas encontraram sinais de invasão no prédio e localizaram o suspeito tentando fugir com a fiação retirada. Ele foi conduzido à delegacia e preso em flagrante.

No mês de setembro de 2025, a GCM registrou três ocorrências de tentativa de furto a bens públicos, o que representa uma queda de 50% em relação a janeiro, quando foram registrados seis casos, demonstrando a importância das ações com apoio do CGI.

A Prefeitura de Taubaté realiza a Operação Ferro Velho para coibir o comércio irregular de materiais e a receptação de fios de cobre e sucatas furtadas de prédios públicos e da rede elétrica, prática que causa prejuízos ao patrimônio público, a empresas e à população.

