O primeiro semestre de 2025 é o mais letal da série histórica da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo quanto às mortes em confronto com as forças de segurança do Vale do Paraíba, com 25 óbitos de janeiro a junho – número empata com o mesmo período de 2020. No ano passado, no primeiro semestre, morreram 17 pessoas. As 25 mortes deste ano ocorreram em confronto com policiais militares, sendo 23 durante o serviço e duas na folga.
Comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior) e responsável pela Polícia Militar em toda a região, coronel Luiz Fernando Alves disse que a opção da reação parte sempre “do marginal”.
O confronto é a opção do marginal. Se ele se render, ele será preso. Se ele atirar contra o policial militar, é para o policial reagir, sim, e cessar aquela agressão”, afirmou o militar durante entrevista no OVALE Cast, podcast de OVALE.
“Nós tivemos diversas ações que o marginal se rendeu prontamente e tivemos apreensão aqui, por exemplo, de arma de guerra, fuzil. De arma de grosso calibre, calibre 12, pistolas variadas”, completou.
Alves disse que a orientação é direta e simples e faz parte da “nossa forma de comandar”. “As ações são legítimas, apuradas, verificadas. Hoje, com o sistema que nós temos aqui, os nossos batalhões equipados com a câmara corporal, mostrando ainda mais a legitimidade desta ação”, disse o comandante.
“Nós não queremos isso, que o marginal entre em óbito, mas que bom que foi ele e não um policial militar, que bom que não foi um integrante da sociedade e a ordem foi restabelecida naquela localidade”, afirmou.
