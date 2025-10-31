O início de novembro no Vale do Paraíba deve ser instável, com chuvas de curta duração e localmente fortes, alerta a meteorologia. Perturbações ciclônicas na troposfera média, associadas à entrada de ventos quentes de norte/nordeste e ao aquecimento diurno, devem provocar chuvas isoladas, por vezes fortes, mas de curta duração.

A previsão inclui risco de alagamentos pontuais, principalmente no domingo (2) e segunda-feira (3). Segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e do Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), a formação de pequenos cavados e núcleos de instabilidade trará um fim de semana de tempo abafado e úmido em toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.