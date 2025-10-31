O início de novembro no Vale do Paraíba deve ser instável, com chuvas de curta duração e localmente fortes, alerta a meteorologia. Perturbações ciclônicas na troposfera média, associadas à entrada de ventos quentes de norte/nordeste e ao aquecimento diurno, devem provocar chuvas isoladas, por vezes fortes, mas de curta duração.
A previsão inclui risco de alagamentos pontuais, principalmente no domingo (2) e segunda-feira (3). Segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e do Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), a formação de pequenos cavados e núcleos de instabilidade trará um fim de semana de tempo abafado e úmido em toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.
As temperaturas sobem rapidamente nas manhãs de sábado (1º) e domingo (2), com máximas próximas de 28°C a 30°C, criando as condições ideais para a formação de nuvens carregadas à tarde.
A combinação de vento quente, alta umidade e perturbações atmosféricas pode resultar em pancadas de chuva com forte intensidade e curta duração, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
O Inmet emitiu alerta amarelo para “chuvas intensas” em parte do eixo sul do Vale, incluindo cidades próximas a Barra Mansa (RJ), com acumulados que podem chegar a 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h.
Durante a manhã, o sol aparece entre muitas nuvens, elevando rapidamente a temperatura. Os ventos mudam de direção, passando a soprar do quadrante norte/nordeste, transportando ar mais quente e úmido da região Sudeste.
Pancadas de chuva.
Essa configuração atmosférica favorece a formação de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, especialmente sobre áreas de relevo, como Serra da Mantiqueira, Jambeiro, Caçapava, Jacareí e São José dos Campos.
O sábado deve ser típico de transição de estação, com períodos de sol e abafamento seguidos de chuva forte localizada — um cenário que exige atenção para atividades ao ar livre e eventos em áreas abertas.
No domingo, a instabilidade se intensifica com a propagação de perturbações ciclônicas em níveis médios da troposfera, associadas à umidade vinda do oceano. A nebulosidade aumenta em todo o Vale e Serra, e a chuva pode ocorrer desde o período da manhã até a noite.
As precipitações devem variar de intensidade, com períodos de chuva moderada a forte. Em alguns pontos urbanos, há potencial para alagamentos e enxurradas rápidas, sobretudo nas cidades com drenagem mais vulnerável, como Taubaté, Pindamonhangaba e Jacareí.
Segundo o Cptec, esse padrão de instabilidade é típico de transição entre massas de ar, antecedendo a chegada de uma frente fria no litoral paulista.
As condições atmosféricas observadas no fim de semana devem persistir até a terça-feira (4). A presença de núcleos de baixa pressão e o aquecimento local continuarão favorecendo a formação de nuvens convectivas e pancadas de chuva durante a tarde e à noite.
A tendência é de redução gradual da intensidade das chuvas apenas a partir da quarta-feira (5), quando os ventos voltam a soprar do quadrante sul/sudeste, trazendo ar ligeiramente mais seco.
Cidades.
As chuvas atingem com maior intensidade as seguintes áreas: Vale do Paraíba Central: São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté; Médio Vale: Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e Lagoinha; Vale Histórico: Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista e Cruzeiro; e Litoral Norte: Caraguatatuba e Ubatuba, onde a umidade marítima reforça o volume de chuva.
Em áreas de serra e encostas, a soma de calor e umidade favorece a instabilidade orográfica, com risco de chuvas intensas e localizadas.
O Inmet mantém ativo o alerta amarelo de chuvas intensas para parte do Vale do Paraíba e adjacências da Serra da Mantiqueira, com validade até sábado (1º) às 10h.
O aviso indica: chuva entre 20 e 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h, risco baixo a moderado de alagamentos e queda de galhos.
Em caso de rajadas de vento, recomenda-se: não se abrigar debaixo de árvores; não estacionar veículos próximos a postes ou placas; evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.