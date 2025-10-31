01 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
SUSTENTABILIDADE

Veleiro movido a vento leva café e cacau do Brasil para a França

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Agência SP
Anemos levará 600 toneladas de café verde e 11 toneladas de cacau da Amazônia para a França
O Porto de São Sebastião recebeu o veleiro cargueiro Anemos nesta quinta-feira (30) para embarque de produtos brasileiros com destino à França, com previsão de chegada em três semanas. A embarcação, movida pelo vento, levará 600 toneladas de café verde e 11 toneladas de cacau da Amazônia, vindos de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Pará.

A operação é a segunda do Anemos no terminal em menos de um ano e sinaliza a volta da exportação de café pelo Porto de São Sebastião, que não movimentava o grão há mais de seis décadas. O café será torrado e distribuído a mercados europeus por uma importadora parceira.

Sustentabilidade.

Com um mastro de 65 metros, o Anemos navega sem combustível fóssil, utilizando motor auxiliar apenas em calmarias extremas. A energia elétrica a bordo também é gerada pelo vento, e as velas são controladas por joysticks na cabine de comando.

A escolha do Porto de São Sebastião para o embarque sustentável do veleiro Anemos deve-se ao Selo Verde concedido pela CDSS (Companhia Docas de São Sebastião), órgão ligado à Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), que reconhece as práticas ambientais do terminal, com a participação de nove exportadores que garantem rastreabilidade e uso consciente de insumos.

Perspectivas.

A cooperação entre o setor privado e o Porto de São Sebastião, considerando certificações ambientais, faz do terminal um dos principais pontos de escoamento de produtos nacionais com menor emissão.

A CDSS avalia o retorno do Anemos já no primeiro semestre de 2026 para uma nova carga.

