O Porto de São Sebastião recebeu o veleiro cargueiro Anemos nesta quinta-feira (30) para embarque de produtos brasileiros com destino à França, com previsão de chegada em três semanas. A embarcação, movida pelo vento, levará 600 toneladas de café verde e 11 toneladas de cacau da Amazônia, vindos de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Pará.

A operação é a segunda do Anemos no terminal em menos de um ano e sinaliza a volta da exportação de café pelo Porto de São Sebastião, que não movimentava o grão há mais de seis décadas. O café será torrado e distribuído a mercados europeus por uma importadora parceira.

Sustentabilidade.