A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Vieira Junior, da TV Câmara de São José dos Campos. Apenas no início da tarde desta sexta o clube emitiu uma nota confirmando a saída do treinador.

Régis Marrelli não é mais o técnico do São José Basketball. O treinador foi desligado na manhã desta sexta-feira (31), na véspera do jogo contra o Botafogo, pela quinta rodada do NBB (Novo Basquete Brasil).

" O Mr.Moo São José Basketball comunica oficialmente o desligamento do técnico Régis Marrelli para a sequência da temporada 2025/26. Agradecemos ao treinador pelo respeito e dedicação à frente do time nesta segunda passagem, que ficou marcada pelo vice-campeonato Paulista de 2024. Desejamos sucesso na sequência de sua carreira! O clube informa ainda que Cristiano Ahmed assumirá o comando da equipe neste momento. Cris Ahmed atua como assistente técnico do clube desde 2018 e foi o treinador principal do time no título Paulista de 2015. Essa foi a segunda passagem de Régis Marrelli no comando do São José Basketball. A primeira aconteceu entre 2006 e 2013, quando foi bicampeão paulista e chegou à final do NBB, em 2012", diz a nota.

A segunda passagem começou em 2024, na metade do ano, quando conquistou o vice-campeonato paulista, depois de nove anos sem o time ir a uma final. Na atual edição do NBB, o São José tem 50% de aproveitamento, com duas vitórias e duas derrotas. Na quarta, perdeu em casa para o Flamengo.

Na primeira passagem pelo clube, Marrelli foi desligado três dias antes da estreia do NBB e foi substituído por Edvar Simões. Agora, ainda não há confirmação de quem será o novo técnico e, provavelmente, Cris Ahmed, auxiliar, deverá comandar o time contra o Botafogo neste sábado (1), às 18h, no ginásio Linneu de Moura.