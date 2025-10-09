A Arena Farmaconde sedia, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2025, a 9ª edição da Expocomics, considerada a maior feira de cultura pop do Vale do Paraíba.

O evento promove imersão no universo geek, por meio de atrações diversas que incluem competições de Cosplay, exibições de Animes, Concursos K-pop, Artist’s Alley, arena gamer e painéis com dubladores famosos e especialistas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp