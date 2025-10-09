A Arena Farmaconde sedia, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2025, a 9ª edição da Expocomics, considerada a maior feira de cultura pop do Vale do Paraíba.
O evento promove imersão no universo geek, por meio de atrações diversas que incluem competições de Cosplay, exibições de Animes, Concursos K-pop, Artist’s Alley, arena gamer e painéis com dubladores famosos e especialistas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Um dos destaques deste ano é a cabine de dublagem exclusiva, que permitirá ao público dublar seus personagens favoritos.
Além do entretenimento, a Expocomics reforça seu viés social. O evento funcionará como ponto de coleta de alimentos e ração animal, que serão destinados à Diocese de São José dos Campos e ao projeto Adote-me, respectivamente.
Adicionalmente, haverá coleta de tampinhas plásticas, que serão processadas no local pela Soul do Plástico e LLTP para confecção de brindes, e de resíduos eletrônicos pela Coopertech.
O público contará com a variedade gastronômica de diversos Food Trucks na praça de alimentação e sorteio de brindes.
Confira a agenda completa:
Sexta (31)
14:00 Abertura Oficial – Quizz Cultura Pop
15:30 Palestra CULTSP com Filipe Fratino
16:15 Palestra CULTSP com Cecília Marins
17:00 Animekê
18:30 Desfile especial de Halloween New Big
19:30 Painel Glauco Marques e Dani Figueira
21:00 DJ Fueloop
22:00 Encerramento
Sábado (1º)
12:00 Abertura Oficial
12:30 Quizz Cultura Pop
13:00 Desfile Cosplay Kids
13:30 PALESTRA CULTSP com Fábio Moon
14:20 PALESTRA CULTSP com Luiza Caspary
15:00 Entrevista Wendel Bezerra
16:00 Apresentação Gley
17:00 Concurso kpop solos e duplas
19:30 Concurso Cosplay (Desfile)
21:30 Banda Shaolyn Monkeys
22:30 Encerramento
Domingo (2)
12:00 Abertura oficial Quizz Cultura Pop
12:30: Desfile Cosplay Kids
13:00:Palestra Cult SP com Victor Akira Sato
13:45:Entrevista com Mauro Ramos
15:00: Muca Muriçoca-Cantadas Enfadonhas
16:45: Concurso Cosplay Tradicional
19:00: Apresentação Gley
19:30: Concurso kpop grupos
22:00:Banda MayDay
23:30: Encerramento
A Arena Farmaconde fica na rua Winston Churchill, nº 230, Jardim das Indústrias, São José dos Campos.