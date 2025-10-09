01 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CULTURA POP

9ª edição da Expocomics tem atrações geek em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Expocomics 2025 promove imersão de 3 dias no universo geek
Expocomics 2025 promove imersão de 3 dias no universo geek

A Arena Farmaconde sedia, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2025, a 9ª edição da Expocomics, considerada a maior feira de cultura pop do Vale do Paraíba.

O evento promove imersão no universo geek, por meio de atrações diversas que incluem competições de Cosplay, exibições de Animes, Concursos K-pop, Artist’s Alley, arena gamer e painéis com dubladores famosos e especialistas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um dos destaques deste ano é a cabine de dublagem exclusiva, que permitirá ao público dublar seus personagens favoritos.

Além do entretenimento, a Expocomics reforça seu viés social. O evento funcionará como ponto de coleta de alimentos e ração animal, que serão destinados à Diocese de São José dos Campos e ao projeto Adote-me, respectivamente.

Adicionalmente, haverá coleta de tampinhas plásticas,  que serão processadas no local pela Soul do Plástico e LLTP para confecção de brindes, e de resíduos eletrônicos pela Coopertech.

O público contará com a variedade gastronômica de diversos Food Trucks na praça de alimentação e sorteio de brindes.

Confira a agenda completa:

Sexta (31)

14:00 Abertura Oficial – Quizz Cultura Pop
15:30 Palestra CULTSP com Filipe Fratino
16:15 Palestra CULTSP com Cecília Marins
17:00 Animekê

18:30 Desfile especial de Halloween New Big
19:30 Painel Glauco Marques e Dani Figueira
21:00 DJ Fueloop
22:00 Encerramento

Sábado (1º)

12:00 Abertura Oficial
12:30 Quizz Cultura Pop
13:00 Desfile Cosplay Kids
13:30 PALESTRA CULTSP com Fábio Moon
14:20 PALESTRA CULTSP com Luiza Caspary
15:00 Entrevista Wendel Bezerra
16:00 Apresentação Gley
17:00 Concurso kpop solos e duplas
19:30 Concurso Cosplay (Desfile)
21:30 Banda Shaolyn Monkeys
22:30 Encerramento

Domingo (2)

 12:00 Abertura oficial Quizz Cultura Pop
12:30: Desfile Cosplay Kids
13:00:Palestra Cult SP com Victor Akira Sato
13:45:Entrevista com Mauro Ramos
15:00: Muca Muriçoca-Cantadas Enfadonhas
16:45: Concurso Cosplay Tradicional
19:00: Apresentação Gley
19:30: Concurso kpop grupos
22:00:Banda MayDay
23:30: Encerramento

A Arena Farmaconde fica na rua  Winston Churchill, nº 230, Jardim das Indústrias, São José dos Campos.

Ingressos podem ser adquiridos pelo site Ticket 360.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários