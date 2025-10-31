Três homens de 21 a 24 anos foram presos em flagrante por extorsão na tarde de quinta-feira (30), no bairro Morro do Abrigo, em São Sebastião.
Segundo o boletim de ocorrência, a mãe do autor recebeu ligações informando que seu filho havia sido sequestrado e seria necessário transferir uma quantia em dinheiro para ele ser liberto.
A Polícia Civil foi acionada e, após diligências, os investigadores constataram que o filho havia forjado o sequestro. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo confirmou o caso.
Ele foi detido junto a seus comparsas e encaminhado ao 1º Distrito Policial de São Sebastião. A SSP informou que o trio confessou o delito e permaneceu à disposição da Justiça.