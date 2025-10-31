Três homens de 21 a 24 anos foram presos em flagrante por extorsão na tarde de quinta-feira (30), no bairro Morro do Abrigo, em São Sebastião.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe do autor recebeu ligações informando que seu filho havia sido sequestrado e seria necessário transferir uma quantia em dinheiro para ele ser liberto.