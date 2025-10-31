01 de novembro de 2025
MANDADO EM ABERTO

Procurado por estupro de vulnerável é preso no Vale do Paraíba

Por Da redação | Bananal
| Tempo de leitura: < 1 min
Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam, na quinta-feira (30), em Bananal, um homem procurado pelo crime de estupro de vulnerável.

Durante o patrulhamento, o suspeito foi abordado no Portal do Centro Histórico e, em consulta ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se o mandado de prisão em aberto.

O homem foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso.

