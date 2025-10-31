São José dos Campos é a 24ª cidade do país em crescimento do faturamento de franquias, segundo o Ranking das 30 Cidades do Franchising Brasileiro em Faturamento, realizado pela ABF (Associação Brasileira de Franchising).
Com dados referentes ao primeiro semestre deste ano frente ao de 2024, o estudo aponta um cenário de desenvolvimento econômico, fortalecimento regional e adaptação dos modelos de negócio das redes às novas dinâmicas do consumo. De acordo com a entidade, as franquias já estão presentes em 69% dos municípios brasileiros, ante 61% no ano passado.
Para identificar os mercados de maior porte, a ABF reuniu os dados das 30 maiores cidades por faturamento e então as ranqueou pelos maiores crescimentos nominais. O período de análise envolveu o primeiro semestre de 2025 frente a igual período do ano passado.
Entre as 30 cidades ranqueadas, há 16 capitais e 14 municípios, refletindo o avanço das franquias em cidades médias e o fortalecimento de polos regionais. Embora as capitais ainda concentrem 76% do faturamento, as não-capitais concentram 24% – sendo 12% do interior de São Paulo – com decréscimo de 5% das capitais.
Porto Alegre (RS) lidera o ranking, com crescimento de 32,97% no faturamento das franquias no período pesquisado. Em segundo lugar aparece a primeira não-capital. Jundiaí, no interior de São Paulo, cresceu 29,26%, consolidada como polo logístico e empresarial, atraindo renda e profissionais qualificados.
Santos, no litoral paulista, alcançou a terceira maior variação positiva, com alta de 19,51%, impulsionada pela alta do consumo com o crescimento do turismo e do setor imobiliário. A capital São Paulo vem na quarta posição, cuja variação positiva ficou em 14,64%.
Florianópolis, capital de Santa Catarina, se destacou em quinto lugar, com faturamento 13,03% maior no período analisado, favorecida pelo crescimento do turismo de alto padrão e pelo avanço de negócios ligados à alimentação saudável e bem-estar.
Fechando as ‘Top 10’ cidades com maior variação positiva no faturamento no período analisado, Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, ficou na 6ª colocação (+11,80%), seguida das capitais Cuiabá-MT (+11,75%), em 7º; Salvador-BA (+11,43%), em 8º; Belém-PA (+10,87), em 9º, e Manaus-AM (+10,69%), em 10º lugar.
São José.
A cidade de São José dos Campos aparece na 24ª posição do ranking, com faturamento de R$ 853,47 milhões no primeiro semestre de 2024 ante R$ 922,94 milhões em igual intervalo neste ano, um crescimento de 8,14%.
A cidade do Vale superou Sorocaba (25º), São Bernardo do Campo (26º), Ribeirão Preto (27º), Barueri (29º) e a fluminense Niterói (30º).
De acordo com Tom Moreira Leite, presidente da ABF, os dados reforçam o dinamismo e a capilaridade do setor de franquias brasileiro.
“O franchising está cada vez mais conectado às transformações regionais e sociais do país. A interiorização e a diversificação geográfica das redes mostram que o setor acompanha as novas realidades do consumo e se adapta a diferentes contextos econômicos e culturais, promovendo a geração de empregos e renda e o desenvolvimento em todas as regiões do Brasil.”
Para o presidente da ABF, alguns fatores explicam essa descentralização do setor de franquias pelo Brasil. “O custo operacional mais competitivo, com aluguéis e encargos menores fora das capitais; mercados menos saturados, com maior espaço para consolidação de marcas; melhoria da infraestrutura e logística, impulsionada pela digitalização e novas rotas de distribuição; busca por qualidade de vida de empreendedores e investidores, que têm priorizado cidades médias e apoio de políticas locais, com incentivos fiscais e simplificação regulatória para atração de franquias são a meu ver alguns dos principais fatores que têm favorecido a interiorização das redes de franquias no País”, afirmou Leite.
Diversificação.
A pesquisa também mostra que o crescimento de formatos leves e híbridos — como quiosques, dark kitchens e microfranquias — tem sido decisivo para a entrada de marcas em mercados menores.
Além disso, a digitalização das operações, com e-commerce e delivery, vem ampliando o alcance das redes, reduzindo barreiras logísticas e permitindo que franquias atuem em regiões de menor densidade populacional.
Observando-se os segmentos, os Top 5 por variação positiva no faturamento no período analisado foram: Alimentação – Comércio e Distribuição (23%), Saúde, Beleza e Bem-Estar (15%), Limpeza e Conservação, Serviços Automotivos e Alimentação - Food Service (12%). Já entre os Top 5 segmentos por participação no faturamento dos municípios que compõem o ranking, destacaram-se: Saúde, Beleza e Bem-Estar (21%), Alimentação Food Service (20%), Serviços e Outros Negócios (12%), Alimentação Comércio e Distribuição e Moda (11%).