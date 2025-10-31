São José dos Campos é a 24ª cidade do país em crescimento do faturamento de franquias, segundo o Ranking das 30 Cidades do Franchising Brasileiro em Faturamento, realizado pela ABF (Associação Brasileira de Franchising).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com dados referentes ao primeiro semestre deste ano frente ao de 2024, o estudo aponta um cenário de desenvolvimento econômico, fortalecimento regional e adaptação dos modelos de negócio das redes às novas dinâmicas do consumo. De acordo com a entidade, as franquias já estão presentes em 69% dos municípios brasileiros, ante 61% no ano passado.