O CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, afirmou que é importante que os Estados Unidos revejam as tarifas sobre produtos importados do Brasil e que a companhia poderá enfrentar atrasos ou até mesmo cancelamento de pedidos. A afirmação foi feita em entrevista para a Bloomberg.

“O setor de aviação tem trabalhado com tarifa zero desde 1979. É um negócio muito global. Compramos e vendemos peças em todo o mundo. Portanto, a tarifa zero é muito importante”, afirmou o executivo.