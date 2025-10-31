31 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RESGATE

Animais resgatados em rodovia são devolvidos à natureza

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Um quati foi devolvido à natureza após resgate e tratamento na Univap
Um quati foi devolvido à natureza após resgate e tratamento na Univap

Um quati (Nasua nasua) e um mão-pelada (Procyon cancrivorus) resgatados às margens da Rodovia dos Tamoios foram devolvidos à natureza após reabilitação. A ação, fruto de parceria entre a Concessionária Tamoios e a Univap (Universidade do Vale do Paraíba), teve como objetivo garantir a segurança dos animais silvestres e a recolocação próxima ao local onde foram originalmente resgatados.

Os animais foram encontrados feridos às margens da Rodovia dos Tamoios e, após o resgate, foram encaminhados ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) da Univap, onde receberam tratamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O quati havia sido resgatado em 13 de maio de 2025, enquanto o mão-pelada foi socorrido em 29 de dezembro de 2024.

Após completarem o período de reabilitação e apresentarem condições clínicas e comportamentais adequadas, a reintrodução das espécies foi autorizada pelos órgãos ambientais competentes do Estado de São Paulo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários