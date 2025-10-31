Um quati (Nasua nasua) e um mão-pelada (Procyon cancrivorus) resgatados às margens da Rodovia dos Tamoios foram devolvidos à natureza após reabilitação. A ação, fruto de parceria entre a Concessionária Tamoios e a Univap (Universidade do Vale do Paraíba), teve como objetivo garantir a segurança dos animais silvestres e a recolocação próxima ao local onde foram originalmente resgatados.

Os animais foram encontrados feridos às margens da Rodovia dos Tamoios e, após o resgate, foram encaminhados ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) da Univap, onde receberam tratamento.

