O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava divulgou na quinta-feira (30) a atualização de seu quadro de vagas, oferecendo um total de 50 oportunidades no município. As vagas abrangem diversos níveis de experiência e escolaridade, distribuídas nas seguintes áreas:
Alimentação/Gastronomia: Cozinheiro(a), Padeiro e Confeiteiro(a).
Construção Civil e Obras: Ajudante de obras, Carpinteiro, Pedreiro, Montador de estruturas metálicas, e trabalhadores para pré-fabricados e manutenção de edificações.
Comércio e Vendas: Atendente de loja, Consultor(a) de venda, Operador de caixa, Vendedor de varejo, Vendedor de veículo, entre outros.
Manutenção, Mecânica e Operação de Máquinas: Mecânico (geral e diesel), Soldador, Torneiro CNC, Operador de escavadeira e retroescavadeira, além de Caldeireiro e Extrusor.
Serviços Gerais e Domésticos: Auxiliar de limpeza, Empregado doméstico, Jardineiro e Lavador de veículo.
Administrativo, Financeiro e TI: Analista de TI, Auxiliar administrativo, Auxiliar de contabilidade e Auxiliar de analista fiscal.
Produção Industrial: Ajudante e Auxiliar de produção (incluindo artefatos de cimento).
Beleza: Cabeleireiro
Saúde: Auxiliar de saúde bucal.
Agricultura: Há vagas para Trabalhador rural.
Gestão: Inclui a posição de Gerente comercial.
Para se candidatar, é necessário comparecer pessoalmente ao PAT, portando documento oficial com foto e Carteira de Trabalho (física ou digital).
O sistema fará uma triagem automática; se o perfil for compatível, será emitida uma Carta de Encaminhamento para a entrevista.
A Prefeitura enfatiza que o PAT atua apenas como intermediador, sendo a responsabilidade pelo processo seletivo e pelo retorno da contratação da empresa contratante.
O PAT está localizado na avenida Coronel Manoel Inocêncio, nº 179, Centro, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.