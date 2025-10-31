31 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

HÁ VAGAS

PAT oferece 50 oportunidades de emprego em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava divulgou na quinta-feira (30) a atualização de seu quadro de vagas, oferecendo um total de 50 oportunidades no município. As vagas abrangem diversos níveis de experiência e escolaridade, distribuídas nas seguintes áreas:

Alimentação/Gastronomia: Cozinheiro(a), Padeiro e Confeiteiro(a).
Construção Civil e Obras: Ajudante de obras, Carpinteiro, Pedreiro, Montador de estruturas metálicas, e trabalhadores para pré-fabricados e manutenção de edificações.
Comércio e Vendas: Atendente de loja, Consultor(a) de venda, Operador de caixa, Vendedor de varejo, Vendedor de veículo, entre outros.
Manutenção, Mecânica e Operação de Máquinas: Mecânico (geral e diesel), Soldador, Torneiro CNC, Operador de escavadeira e retroescavadeira, além de Caldeireiro e Extrusor.
Serviços Gerais e Domésticos:  Auxiliar de limpeza, Empregado doméstico, Jardineiro e Lavador de veículo.
Administrativo, Financeiro e TI:  Analista de TI, Auxiliar administrativo, Auxiliar de contabilidade e Auxiliar de analista fiscal.
Produção Industrial:  Ajudante e Auxiliar de produção (incluindo artefatos de cimento).
Beleza: Cabeleireiro

Saúde: Auxiliar de saúde bucal.
Agricultura: Há vagas para Trabalhador rural.
Gestão: Inclui a posição de Gerente comercial.

Para se candidatar, é necessário comparecer pessoalmente ao PAT, portando documento oficial com foto e Carteira de Trabalho (física ou digital). 

O sistema fará uma triagem automática; se o perfil for compatível, será emitida uma Carta de Encaminhamento para a entrevista. 

A Prefeitura enfatiza que o PAT atua apenas como intermediador, sendo a responsabilidade pelo processo seletivo e pelo retorno da contratação da empresa contratante. 

O PAT está localizado na avenida Coronel Manoel Inocêncio, nº 179, Centro, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

