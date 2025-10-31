O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava divulgou na quinta-feira (30) a atualização de seu quadro de vagas, oferecendo um total de 50 oportunidades no município. As vagas abrangem diversos níveis de experiência e escolaridade, distribuídas nas seguintes áreas:

Alimentação/Gastronomia: Cozinheiro(a), Padeiro e Confeiteiro(a).

Construção Civil e Obras: Ajudante de obras, Carpinteiro, Pedreiro, Montador de estruturas metálicas, e trabalhadores para pré-fabricados e manutenção de edificações.

Comércio e Vendas: Atendente de loja, Consultor(a) de venda, Operador de caixa, Vendedor de varejo, Vendedor de veículo, entre outros.

Manutenção, Mecânica e Operação de Máquinas: Mecânico (geral e diesel), Soldador, Torneiro CNC, Operador de escavadeira e retroescavadeira, além de Caldeireiro e Extrusor.

Serviços Gerais e Domésticos: Auxiliar de limpeza, Empregado doméstico, Jardineiro e Lavador de veículo.

Administrativo, Financeiro e TI: Analista de TI, Auxiliar administrativo, Auxiliar de contabilidade e Auxiliar de analista fiscal.

Produção Industrial: Ajudante e Auxiliar de produção (incluindo artefatos de cimento).

Beleza: Cabeleireiro

Saúde: Auxiliar de saúde bucal.

Agricultura: Há vagas para Trabalhador rural.

Gestão: Inclui a posição de Gerente comercial.