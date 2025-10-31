Em ação da PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma mulher e seu marido foram detidos e um veículo Fiat/Pulse MT foi apreendido com emplacamento falso. A ocorrência foi registrada por volta das 13h de quinta-feira (30), no km 165 da Via Dutra, sentido sul, no município de Jacareí.

Durante a abordagem, a equipe verificou indícios de adulteração nos sinais verificadores e constatou que a placa apresentava um QR Code não cadastrado no sistema Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito). Consultando elementos secundários, os policiais localizaram a identificação original, que se referia a um veículo com registro de roubo na cidade do Rio de Janeiro, ocorrido em 24 de novembro de 2024.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp