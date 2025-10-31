31 de outubro de 2025
ADULTERAÇÃO VEICULAR

Veículo roubado no Rio de Janeiro é apreendido em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
Divulgação
Veículo roubado em 2024 na cidade do Rio de Janeiro foi apreendido em Jacareí pela PRF
Em ação da PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma mulher e seu marido foram detidos e um veículo Fiat/Pulse MT foi apreendido com emplacamento falso. A ocorrência foi registrada por volta das 13h de quinta-feira (30), no km 165 da Via Dutra, sentido sul, no município de Jacareí.

Durante a abordagem, a equipe verificou indícios de adulteração nos sinais verificadores e constatou que a placa apresentava um QR Code não cadastrado no sistema Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito). Consultando elementos secundários, os policiais localizaram a identificação original, que se referia a um veículo com registro de roubo na cidade do Rio de Janeiro, ocorrido em 24 de novembro de 2024.

A condutora e seu marido, que ocupava o lugar do passageiro, não souberam informar a quem pertencia o carro, apenas relatando que o haviam alugado informalmente de uma pessoa conhecida no bairro onde moram, na cidade de Volta Redonda (RJ).

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Jacareí/SP, para adoção das medidas legais cabíveis

