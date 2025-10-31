31 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

MANDADO EM ABERTO

Procurado por furto é preso no centro de São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado pela Justiça foi preso durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela avenida Senador Teotônio Vilela, no centro de São José dos Campos. A ação aconteceu por volta das 12h, na última quinta-feira (30).

Ao abordar o indivíduo, a equipe não localizou nada de ilícito na busca pessoal, porém em consulta ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se o mandado de prisão em aberto pelo crime de furto (Art. 155), com validade até setembro de 2029.

Diante disso, o homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

