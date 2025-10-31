O Festival Italiano de São Sebastião 2025 acontecerá entre os dias 6 e 9 de novembro, no Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico, com funcionamento diário das 17h às 23h, com gastronomia e música.

A programação ocorre como reforço ao promulgado pela Lei Municipal nº 2.641, de 10 de setembro de 2019, que oficializou o vínculo de cidades-irmãs entre São Sebastião e Fivizzano, localizada na província de Massa-Carrara, na região da Toscana, Itália. O objetivo é estreitar ainda mais os laços entre as localidades por meio de intercâmbio e preservação cultural, apoio socioeconômico e científico, além do turismo cultural.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp