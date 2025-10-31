O Festival Italiano de São Sebastião 2025 acontecerá entre os dias 6 e 9 de novembro, no Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico, com funcionamento diário das 17h às 23h, com gastronomia e música.
A programação ocorre como reforço ao promulgado pela Lei Municipal nº 2.641, de 10 de setembro de 2019, que oficializou o vínculo de cidades-irmãs entre São Sebastião e Fivizzano, localizada na província de Massa-Carrara, na região da Toscana, Itália. O objetivo é estreitar ainda mais os laços entre as localidades por meio de intercâmbio e preservação cultural, apoio socioeconômico e científico, além do turismo cultural.
Durante a festa, visitantes terão à disposição 38 estandes e food trucks oferecendo pratos típicos da culinária italiana, além de cervejas artesanais, sobremesas, bebidas tradicionais e produtos temáticos.
Além da gastronomia, acontecerão shows com artistas locais e regionais, celebrando a tradição italiana e sua influência na cultura brasileira. Apresentam-se artistas como o Felipe Andrade Trio, a Banda Luna, a Banda Finestra Del Cuore, a Bela e os Tenores, o Zingaro Trio, Renato Gabbiani, a Banda Municipal Maestro Manoel Ladislau de Mattos, o Violinista Bruno Rocha, a Banda Alegra Itália e Márcio Gomes.
As atividades de abertura e as intervenções artísticas com a Família Nostra Porpeta, Chef Genaro e Giovana, Dotore e O Gondoleiro ocorrerão diariamente a partir das 17h ou 18h.