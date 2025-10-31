O Vale do Paraíba tem cinco cidades entre as 100 mais empregadoras do estado de São Paulo, considerando o saldo de emprego de janeiro a setembro de 2025, segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nesse grupo, São José dos Campos e Taubaté se destacam por estarem entre as 20 cidades paulistas com mais empregos gerados no período.