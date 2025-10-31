31 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SALDO POSITIVO

SJC e Taubaté estão entre as 20 cidades com mais empregos em SP

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/PMSJC
Comércio em São José dos Campos
Comércio em São José dos Campos

O Vale do Paraíba tem cinco cidades entre as 100 mais empregadoras do estado de São Paulo, considerando o saldo de emprego de janeiro a setembro de 2025, segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nesse grupo, São José dos Campos e Taubaté se destacam por estarem entre as 20 cidades paulistas com mais empregos gerados no período.

A lista é liderada pela capital São Paulo, com 128,25 mil empregos em 2025, e segue com Osasco (20,9 mil), Guarulhos (16,7 mil), Campinas (9.019) e Sorocaba (8.830).

São José dos Campos é a sexta cidade paulista mais empregadora, com 8.587 postos de trabalho gerados no ano, superando Santo André (7.187) e Barueri (6.773), que já estiveram à frente da cidade do Vale anteriormente.

Taubaté aparece na 17º colocação da lista estadual, com 4.312 empregos abertos nos últimos nove meses. A cidade melhorou várias posições na comparação com o ranking anterior, quando apareceu em 26º. São José estava no 8º lugar.

Jacareí é a terceira cidade do Vale mais bem ranqueada no estado, na posição de número 41 do ranking, com 2.021 vagas abertas no ano de 2025. A cidade caiu oito posições ante a lista anterior, quando estava no 33º lugar.

A região tem mais duas cidades entre as 100 primeiras do estado de São Paulo: Guaratinguetá (1.309 empregos / 70ª posição) e Caçapava (870 / 100ª). Pindamonhangaba é a primeira fora do ‘top 100’, com 825 postos de trabalho abertos no ano, ocupando a 107ª colocação da lista estadual.

O Vale do Paraíba gerou 19.809 empregos em 2025, de janeiro a setembro. A região mantém saldo positivo em todos os meses deste ano, com exceção de janeiro, mês com saldo negativo de 260 postos de trabalho.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários