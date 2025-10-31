O Vale do Paraíba tem cinco cidades entre as 100 mais empregadoras do estado de São Paulo, considerando o saldo de emprego de janeiro a setembro de 2025, segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Nesse grupo, São José dos Campos e Taubaté se destacam por estarem entre as 20 cidades paulistas com mais empregos gerados no período.
A lista é liderada pela capital São Paulo, com 128,25 mil empregos em 2025, e segue com Osasco (20,9 mil), Guarulhos (16,7 mil), Campinas (9.019) e Sorocaba (8.830).
São José dos Campos é a sexta cidade paulista mais empregadora, com 8.587 postos de trabalho gerados no ano, superando Santo André (7.187) e Barueri (6.773), que já estiveram à frente da cidade do Vale anteriormente.
Taubaté aparece na 17º colocação da lista estadual, com 4.312 empregos abertos nos últimos nove meses. A cidade melhorou várias posições na comparação com o ranking anterior, quando apareceu em 26º. São José estava no 8º lugar.
Jacareí é a terceira cidade do Vale mais bem ranqueada no estado, na posição de número 41 do ranking, com 2.021 vagas abertas no ano de 2025. A cidade caiu oito posições ante a lista anterior, quando estava no 33º lugar.
A região tem mais duas cidades entre as 100 primeiras do estado de São Paulo: Guaratinguetá (1.309 empregos / 70ª posição) e Caçapava (870 / 100ª). Pindamonhangaba é a primeira fora do ‘top 100’, com 825 postos de trabalho abertos no ano, ocupando a 107ª colocação da lista estadual.
O Vale do Paraíba gerou 19.809 empregos em 2025, de janeiro a setembro. A região mantém saldo positivo em todos os meses deste ano, com exceção de janeiro, mês com saldo negativo de 260 postos de trabalho.