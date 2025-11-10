10 de novembro de 2025
DIGNIDADE MENSTRUAL

Governo facilita retirada de absorventes em UBSs

Por Luyse Camargo | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Programa Dignidade Menstrual atende pessoas de 10 a 49 anos que cumpram os requisitos de elegibilidade
O Ministério da Saúde anunciou medidas para facilitar a retirada de absorventes do Programa Dignidade Menstrual por meio das UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Atualizações visam facilitar a retirada por adolescentes e agilizar os procedimentos de forma presencial.

Dados da UNICEF, com base em uma pesquisa com 2.200 jovens, revelam que 37% das adolescentes que menstruam enfrentam dificuldades de acesso a itens de higiene em escolas ou locais públicos, sendo que 19% delas não têm dinheiro para comprar absorventes e quase metade nunca recebeu aulas ou conversas sobre o tema na escola.

A falta de acesso tem um impacto social e educacional significativo, já que 6 em cada 10 participantes deixaram de frequentar a escola ou o trabalho por causa da menstruação, e 77% já sentiram constrangimento em locais públicos.

Em busca de soluções, o Programa Federal de Promoção e Proteção da Saúde e da Dignidade Menstrual, iniciado em 2024, age para combater a pobreza menstrual por meio de acesso gratuito a absorventes para a população em vulnerabilidade, além de promover a educação em saúde. A distribuição ocorre nas farmácias credenciadas do Programa Farmácia Popular do Brasil para pessoas de 10 a 49 anos que cumpram os requisitos de elegibilidade.

O processo de obtenção da autorização para a retirada dos itens foi simplificado, permitindo que a guia de autorização seja emitida presencialmente em qualquer uma das mais de 44 mil UBSs do país, substituindo a emissão anterior, que era feita pelo aplicativo Meu SUS Digital. Adicionalmente, as adolescentes beneficiárias ganharam autonomia, podendo retirar os absorventes sem a necessidade de estarem acompanhadas por pais ou responsáveis.

Políticas públicas de acesso e educação são fundamentais para combater estigmas e promover equidade em relação à dignidade menstrual.

A expectativa é de que as alterações beneficiem 2,5 milhões de pessoas cadastradas no programa.

