O Ministério da Saúde anunciou medidas para facilitar a retirada de absorventes do Programa Dignidade Menstrual por meio das UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Atualizações visam facilitar a retirada por adolescentes e agilizar os procedimentos de forma presencial.

Dados da UNICEF, com base em uma pesquisa com 2.200 jovens, revelam que 37% das adolescentes que menstruam enfrentam dificuldades de acesso a itens de higiene em escolas ou locais públicos, sendo que 19% delas não têm dinheiro para comprar absorventes e quase metade nunca recebeu aulas ou conversas sobre o tema na escola.

