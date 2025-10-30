31 de outubro de 2025
ASSASSINATO

Acusada de matar a filha era viciada em jogos, diz MP

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Acusada de matar a filha era viciada em jogos, diz MP
Acusada de matar a filha era viciada em jogos, diz MP

O Ministério Público de São Paulo denunciou Elizabete Arrabaça, de 68 anos, pela morte da filha, Nathália Garnica, que teria sido envenenada com chumbinho. A Promotoria também pediu a prisão preventiva da acusada, apontada como responsável por administrar a substância letal à vítima.

O caso ocorreu em Pontal, no interior de São Paulo. Segundo as investigações, Nathália acolheu a mãe em casa dias antes do crime, ocorrido em fevereiro deste ano. O produto usado no envenenamento é um pesticida clandestino, altamente tóxico e proibido para uso doméstico.

De acordo com o Ministério Público, Elizabete enfrentava dificuldades financeiras e era viciada em jogos de azar. A suspeita é de que ela dependia economicamente da filha e teria agido por interesse patrimonial. A promotoria afirma que a acusada havia renegociado um empréstimo consignado de quase R$ 90 mil meses antes do crime.

Após a morte de Nathália, a mãe teria esvaziado o imóvel rapidamente e ainda tentou movimentar a conta bancária da vítima. A ré já responde a outro processo por env3nenamento, aberto após a morte da nora, em março, o que reforçou as suspeitas e levou à abertura da investigação que resultou na atual denúncia.

