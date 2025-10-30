O Ministério Público de São Paulo denunciou Elizabete Arrabaça, de 68 anos, pela morte da filha, Nathália Garnica, que teria sido envenenada com chumbinho. A Promotoria também pediu a prisão preventiva da acusada, apontada como responsável por administrar a substância letal à vítima.

O caso ocorreu em Pontal, no interior de São Paulo. Segundo as investigações, Nathália acolheu a mãe em casa dias antes do crime, ocorrido em fevereiro deste ano. O produto usado no envenenamento é um pesticida clandestino, altamente tóxico e proibido para uso doméstico.