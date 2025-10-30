Amanda Alves Moreira, de 26 anos, está desaparecida há mais de uma semana. A jovem avisou ao pai que faria uma viagem, mas não revelou o destino e desde então não atende chamadas nem responde mensagens.
O desaparecimento ocorreu a partir de Curitiba, onde Amanda mora. Em entrevista à Ric RECORD, a mãe fez um apelo emocionado: “Quero encontrar ela, da forma que for.”
Em um dos últimos contatos, Amanda enviou uma localização de Campo Grande (MS), sem explicar o motivo da viagem. A última informação recebida pela família veio de uma amiga, que disse que a jovem teria se hospedado sozinha em São Paulo.
Em casa, Amanda deixou roupas, objetos pessoais e o carro que ainda estava pagando. A família registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil do Paraná e de São Paulo, que seguem investigando o caso e buscando informações sobre o paradeiro da jovem.