Amanda Alves Moreira, de 26 anos, está desaparecida há mais de uma semana. A jovem avisou ao pai que faria uma viagem, mas não revelou o destino e desde então não atende chamadas nem responde mensagens.

O desaparecimento ocorreu a partir de Curitiba, onde Amanda mora. Em entrevista à Ric RECORD, a mãe fez um apelo emocionado: “Quero encontrar ela, da forma que for.”