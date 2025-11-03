Antonieta Barroso dos Santos, de 51 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro dentro de sua própria casa. O crime ocorreu durante a madrugada e a vítima não resistiu aos ferimentos.
O caso aconteceu no bairro Jaime Seit Fuji, onde Antonieta morava. Ela havia se separado do homem há cerca de um ano e meio, mas ambos continuavam residindo no mesmo terreno — ele nos fundos e ela na frente da propriedade.
Segundo testemunhas, o suspeito invadiu a residência por volta das 4h, arrombando cômodos até alcançar o quarto da ex-esposa. Armado com uma faca, desferiu diversos golpes enquanto Antonieta dormia. Mesmo ferida, ela tentou fugir em direção à cozinha, mas acabou morrendo próxima à pia.
A filha do casal, de 30 anos, tentou intervir e sofreu um corte na mão. Desesperada, buscou ajuda com vizinhos. No momento do crime, a neta da vítima, uma menina de 8 anos, também estava no imóvel e presenciou a agressão.