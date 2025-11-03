Antonieta Barroso dos Santos, de 51 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro dentro de sua própria casa. O crime ocorreu durante a madrugada e a vítima não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu no bairro Jaime Seit Fuji, onde Antonieta morava. Ela havia se separado do homem há cerca de um ano e meio, mas ambos continuavam residindo no mesmo terreno — ele nos fundos e ela na frente da propriedade.