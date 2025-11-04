Uma mulher de 22 anos foi atacada com um taco de sinuca por um homem de 26 anos, que já tinha histórico de ameaças e agressões contra ela. O crime foi registrado por câmeras de segurança, mostrando a vítima tentando fugir antes de ser atingida.

O caso aconteceu em Sorriso, Mato Grosso. Após a denúncia, o suspeito foi levado à delegacia, enquanto a vítima recebeu atendimento e foi encaminhada à Politec para exames.